Necesario reestructurar las rutas de transporte

Después de que las autoridades estatales confirmaron el aumento de un peso al pasaje en la modalidad de colectivo urbano, ahora es indispensable que se haga una restructuración en las rutas que llegan a parar al centro de Tuxtla Gutiérrez, dijo Mario Alberto Bustamante Mendoza, vicepresidente de la Alianza del Autotransporte en el estado de Chiapas.

Entrevistado sobre el tema, comentó que si la Secretaría de Movilidad y Transporte determinó la cifra para la nueva tarifa está bien, sin embargo, se deben incluir otros factores.

Un mejor servicio, consideró, es hacer una reingeniería de rutas tomando en cuenta que ahora el gremio se ha enfrentado a diversos aumentos en los insumos.

Demanda

Bustamante Mendoza insistió que hay algunas rutas que generan mayor demanda y otros reportan menor afluencia, y es ahí donde pueden ocurrir algunos conflictos.

“Para la sociedad es imposible meterse en el centro, hay una cantidad de combis. Ahí pasan diversas rutas”, remarcó.

Buscan crear comité

El líder del sector comentó que ahora que hay una nueva tarifa, es importante que el concesionario vigile qué tipo de servicio se le está brindando a la ciudadanía.

Adicional a estos temas, consideró que la integración de un Comité (conformado por diversos sectores) ayudaría a generar un mejor análisis, cada año, respecto de cómo distribuir los aumentos para dar el servicio.

Mejorar distribución

El transporte, detalló, es la arteria principal de una economía, debido a todo lo que se puede mover a través del sector.

Que ahora la tarifa cueste 11 pesos en la modalidad de colectivo urbano comentó que es de beneficio, sin embargo, ahora es clave checar las demandas que tienen las rutas para generar una mejor distribución y evitar que todas confluyan hacia el centro de la capital. “Tú vas al centro y ya no puedes ni pasar, ahí te tardas un buen tiempo”, complementó.

Finalmente, remarcó que otros de los puntos álgidos en la ciudad es a un costado de plaza Crystal, donde las unidades se forman en dos o hasta tres filas, lo que provoca un desorden.