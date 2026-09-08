Necesario reforzar salud mental en Chiapas

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain, hizo un llamado a reforzar las políticas públicas en materia de salud mental, luego de que se documentaran 31 casos de suicidio únicamente durante el mes de agosto de 2026.

En entrevista, la legisladora señaló que las cifras reflejan una tendencia preocupante, principalmente en hombres y jóvenes, por lo que consideró impostergable redoblar esfuerzos desde el ámbito legislativo y gubernamental.

“Sabemos de los casos y sobre todo en las juventudes. Los números marcan que la tendencia es que los hombres son los más afectados”, declaró Castillo Atristain.

La diputada recordó que septiembre es el mes de visibilización del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, y destacó que, si bien se han realizado campañas en diferentes momentos, “sin duda alguna ahora tenemos que reforzarla con la Secretaría de Salud”.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), entre enero y junio de 2026 se contabilizaron 149 suicidios en Chiapas, de los cuales 119 correspondieron a hombres y 30 a mujeres, lo que significa que ocho de cada 10 víctimas fueron del sexo masculino.

Castillo Atristain enfatizó que el Congreso del Estado, a través de la Dirección de Salud Mental, coadyuvará en el fortalecimiento de las acciones preventivas.

“Es un tema que también nosotros tenemos que reforzar porque son números y estadísticas los que nos demuestran que tenemos que estar reforzando el tema de la salud mental, sobre todo en las juventudes”, puntualizó.

La presidenta de la Mesa Directiva reiteró su disposición para coordinar esfuerzos interinstitucionales y dar prioridad a la atención de esta problemática que ya se ha convertido en una crisis de salud pública en la entidad.