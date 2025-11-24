Necesario regresar a la agricultura indígena

Luego de afirmar que los pueblos originarios han jugado desde siempre un papel relevante en la agricultura sostenible, la investigadora Erica Muñiz Reyes, presidenta de la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible (Somas), manifestó que “la agricultura convencional es totalmente insostenible”.

Dijo que “no solo sería bueno y justo, sino que es urgente que volvamos a ver lo que han estado haciendo en el país en ese campo las comunidades indígenas desde hace siglos”.

Agregó que los pueblos originarios “son los que han tenido el conocimiento, una lógica productiva que no nada más ha tenido a la parte meramente productiva, sino que han entendido muy bien el papel de la naturaleza para obtener un alimento, a los que no ven como productos, sino como una parte fundamental en su naturaleza y su bienestar”.

Expresó que las comunidades indígenas “entienden perfectamente que producir alimentos sanos con un respeto a la naturaleza les va a proporcionar una fuente de bienestar completo para toda la vida, no solo para un momento”.