Necesario regular clínicas y sanatorios en Tuxtla

Tras el caso de Jacqueline González Pérez, una joven de 25 años que perdió la vida por complicaciones derivadas de una mala praxis médica tras dar a luz en el sanatorio Santa Sofía, el diputado presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, Juan Salvador Camacho Velasco, advirtió que es urgente regular la proliferación de clínicas y sanatorios particulares en la capital.

En entrevista, señaló que estos casos se han vuelto “repetitivos” y que hasta el momento se desconoce si existe una sanción contundente contra los responsables.

“Hemos dado cobertura a muchos casos, el último el de la joven Jacqueline, que dejó en orfandad a un menor de cinco años y a un recién nacido”, lamentó.

Camacho Velasco propuso trabajar de manera coordinada desde el Congreso, la Comisión de Salud, la Secretaría de Salud (SSA) del estado y la Fiscalía General del Estado (FGE) para regular el funcionamiento de estos establecimientos. “Tenemos que regularizar desde este parlamento el tema de las clínicas, sobre todo aquellas que no cumplen con los lineamientos federales para estar constituidas como centros médicos”, declaró.

Además, enfatizó la necesidad de revisar que los profesionales de la salud cuenten con sus certificados médicos en regla, pues, dijo, “muchas veces hemos visto que se suplantan identidades o, peor aún, personas que se hacen llamar médicos con documentos apócrifos”.

El diputado aseguró que se trabajará para que este tipo de irregularidades no queden impunes.