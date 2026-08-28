Necesario regular varias implicaciones de la IA

De acuerdo con diversas encuestas, se estima que al menos el 70 % de profesores y estudiantes de todos los niveles educativos en México ya utilizan la Inteligencia Artificial (IA) en el contexto escolar. La población cibernauta abarca desde los seis años de edad hasta la tercera edad. Ante la acelerada aplicación, hay muchos retos por atender.

Lo anterior lo señaló la investigadora Frida Díaz, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en su participación como ponente en la Convención Internacional Unach 2026, con la conferencia “La Inteligencia Artificial en la educación”.

Es una realidad que la IA ya entró a la educación; esto tiene distintos efectos, como el hecho de que se sigue reproduciendo el uso asociado a las tareas habituales, elaborar un ensayo, contactar un cuestionario, buscar información, que están mal, pero se deberían buscar usos más creativos y desafiantes.

falacias y sesgos

Además, hay temas como la poca claridad de sus implicaciones éticas, también de la seguridad, de que la tecnología no es infalible, puede tener muchas falacias y sesgos; por eso es la acción humana la que tiene que ser muy crítica en su manejo.

Consideró que la mayoría de los maestros todavía no tienen las herramientas suficientes para adaptarse a las nuevas tecnologías, porque no se ha dado un acercamiento formativo significativo para todas y todos los docentes. Casi todos van aprendiendo en lo cotidiano, de forma autodidacta.

“Lo que me preocupa también es el impacto que está teniendo en la subjetividad humana; las encuestas nos dicen que las personas se están acercando al uso de la Inteligencia Artificial en cuestiones emocionales, de conflictos, como mediador”.

Mencionó que es la era de las famosas “fakenews”, en las que se usan la imagen y la voz de cualquier persona para hacerla aparecer en cualquier escenario, que parece bastante real y, como tal, es un riesgo porque hacen complicado poder demostrar que es falso; por eso es importante regular la IA para proteger la identidad y datos personales.

Sobre la intención del gobierno federal de establecer una regulación en el uso de plataformas digitales y de teléfonos celulares en menores en edad en las escuelas, dijo que es un reto muy importante, esperando que se le apueste más al área de la ética, en su manejo, y la seguridad, con mejor manejo en el uso de estas tecnologías dentro de las escuelas.

No se debe solo prohibir o cerrar el uso de estas herramientas para beneficio y provecho de los alumnos, sino diseñar lo que es y no es apropiado. También hace falta educar a los padres y madres de familia, que son quienes dan acceso a los niños a la tecnología, incluso desde los cinco o seis años, sin regulación ni supervisión de contenidos, para después preocuparse por el uso excesivo y sus efectos negativos y recurrir a la prohibición.