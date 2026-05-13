Necesario sumar esfuerzos y atender las desapariciones

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, se pronunció ante la crisis de desapariciones en México, calificándola como una “tragedia que rebasó cualquier capacidad de las autoridades”.

Con base en el informe “Desapariciones en México”, aprobado en 2026 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y publicado este lunes, así como en las observaciones del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada del pasado 2 de abril, la legisladora panista afirmó que dos organismos internacionales coinciden en un diagnóstico devastador: el Estado mexicano ha sido incapaz de detener la tragedia.

“No lo dice el PAN. No lo dice la oposición. Lo dice la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, subrayó desde la tribuna.

Estadística

La diputada reveló que el informe de la CIDH señala la existencia de más de 128 mil personas desaparecidas y no localizadas en México. Además, recordó que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) evidencia que la tragedia ha empeorado. Lamentablemente en la actualidad entre 56 y más de 70 desapariciones diarias son registradas.

La legisladora señaló que la CIDH fue contundente al afirmar que la desaparición en México es “generalizada, estructural y vinculada al crimen organizado, muchas veces en estrecha convivencia con agentes estatales”.