En esta temporada de festividades, cuando se incrementa el consumo de azúcar y dulces, principalmente en infantes, la odontopediatra Diana Calzada López hizo una serie de recomendaciones para el cuidado de la salud bucal, advirtió que el principal padecimiento al que se enfrenta la población es la caries.

“Principalmente las lesiones de caries es el factor o el riesgo que hay cuando no solo la ingesta de exceso de azúcares presentamos en esa época, tanto en niños como adultos”, señaló.

Modificación en la rutina

La especialista explicó que en el periodo vacacional se modifican las rutinas: “Cambiamos el tema del cepillado, la alimentación, los horarios, los papás trabajan, los niños se quedan en casita, hay más consumo de azúcares”.

Advirtió que no solo los dulces provocan caries, sino también la consistencia de los alimentos, como el pan, que es pegajoso y se adhiere al esmalte dental.

Cuestionada sobre cada qué tiempo se debe acudir al dentista, Calzada López indicó que se individualiza cada caso. “Si es un paciente de alto riesgo a caries, sería cada tres meses; si es de bajo riesgo, cada seis meses”, precisó.

La odontopediatra señaló que en la cultura mexicana no existe el hábito de la prevención.

“No tenemos ese hábito que sería lo ideal, no solo para prevenir caries, sino para prevenir muchas enfermedades en la cavidad bucal, como gingivitis, periodontitis, entre otras”, expresó.

Tratamiento

Respecto a la idea de que los tratamientos dentales son dolorosos, Calzada López destacó que en su área apuestan por la prevención.

“Entre menos invasivos seamos, más barato es el tratamiento. No es lo mismo hacer una limpieza que un tratamiento de conducto. Siempre tenemos que apostar por la prevención”, afirmó.

Una consulta básica, dijo, tiene un costo aproximado de 500 a mil pesos; recomendó verificar que el odontólogo realice una profilaxis completa, diagnóstico de cada diente, toma de radiografías si es necesario y enseñe técnicas de cepillado.

Finalmente la especialista mencionó el límite que la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica para el consumo de azúcares en niños es de aproximadamente 25 gramos al día, equivalentes a unas seis cucharaditas.