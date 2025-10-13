Necesario tomar medidas ante imposición de topes

Ante la constante imposición de topes en diferentes comunidades del estado de Chiapas, la diputada local Érika Mendoza, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), expuso la urgente necesidad de regular este tipo de acciones en la entidad.

Diferentes sectores han señalado la instalación de topes en las carreteras de Chiapas, un tema que afecta la seguridad vial y la actividad turística en la entidad.

Como presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, Mendoza destacó que la proliferación desmedida de reductores de velocidad en tramos clave, como la carretera San Cristóbal de Las Casas–Comitán, ha generado malestar entre conductores y visitantes, perjudicando la imagen de la región.

Caso

El tema adquirió mayor relevancia tras un incidente ocurrido en días pasados, cuando un competidor de la Carrera Panamericana sufrió un accidente al impactar con un tope no señalizado en Ocozocoautla.

Este hecho evidenció las deficiencias en el mantenimiento y la señalización de las vías de comunicación.

“Si bien muchas comunidades solicitan topes por temas de seguridad, la falta de regulación se convierte en un riesgo para quienes transitan diariamente por estas rutas. Es un asunto que debemos atender con prioridad”, señaló la legisladora.

Mendoza reconoció que, pese a que el tema se ha discutido en el pasado, aún no existe un marco normativo claro que establezca los criterios para la instalación y señalización de topes, ni una coordinación eficaz entre los distintos niveles de gobierno.

Las autoridades han llevado a cabo el retiro de topes instalados en algunos puntos carreteros del estado de Chiapas, sin embargo, este es un tema que requiere atención ante las afectaciones que causa a toda la población en general.