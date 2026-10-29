Necesario tomar medidas ante transporte irregular

El presidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, se pronunció respecto a la inconformidad de los transportistas del municipio de Comitán por el ingreso de unidades guatemaltecas a territorio chiapaneco para trabajar o cargar pasaje.

El legislador señaló que existe un acuerdo para los cruces oficiales de Ciudad Hidalgo-Tecún Umán, mediante el cual el transporte puede ingresar cumpliendo las reglas que emite México.

Sin embargo, calificó la situación como “bastante compleja y difícil” para los transportistas locales, quienes en días pasados se manifestaron de manera pacífica en contra de estas unidades irregulares que provienen de Guatemala.

Pronunciamiento

“Yo creo que es válida esa protesta, creo que es válida esa solicitud que hacen de que el transporte irregular de Guatemala no entre a quitar el sustento de las y los concesionados de esa región de Comitán y de esa zona fronteriza, sobre todo porque no hay un acuerdo en ese sentido”, expresó.

Zuarth Esquinca consideró que las autoridades de la Secretaría de Transporte, así como las autoridades de Guatemala y de Chiapas, tendrían que tomar las medidas necesarias para evitar esta situación.

El legislador advirtió que la falta de regulación de estas unidades podría traer consecuencias más graves. “Puede traer consigo una serie de situaciones que no solo sea el transporte, sino que se utilice para otro tipo de situaciones como el tráfico ilegal, la delincuencia, porque no hay un registro de esas unidades, no hay un registro de ese transporte y están generando una cuestión a todas luces irregular”, concluyó.