Necesario verificar el cierre de tu año fiscal

Para evitar contratiempos con las autoridades fiscales, las empresas debieron hacer el último mes del 2024, aunque todavía podrían hacerlo, la revisión de sus flujos de efectivo, inventarios, cuentas por cobrar y pagar, facturas, contratos y, sobre todo, los datos registrados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de sus operaciones.

Néstor Gabriel López, contador público fiscalista, comentó que, cerrar un año fiscal marca el momento de reportar las operaciones realizadas a lo largo del año ante Hacienda, es un proceso que requiere la preparación de la información contable y administrativa, la revisión del cumplimiento normativo, así como la identificación de oportunidades para optimizar la carga tributaria.

Reportar las operaciones

Comentó que muchos contribuyentes toman en consideración los detalles de sus operaciones hasta el último mes del año, incluso los primeros días del siguiente, lo que representa a su vez una carga de trabajo; esto demuestra que no hay una buena cultura de prevención.

Abraham Solís Pérez, contador público, señaló que, uno de los puntos principales debe ser la contabilidad, no hay que perder de vista de dónde sale la información. Hay que tener en orden y considerar todas las deducciones que deben estar registradas en la contabilidad, en general todas las operaciones deben estarlo.

Con toda la información que la autoridad ya tiene precargada en su plataforma sobre las declaraciones mensuales provisionales que presentan los contribuyentes obligados, hay que corregir lo que no coincida o lo que no se haya presentado mes con mes para registrar los ingresos que no se hayan incluido, para que al presentar la declaración anual los activos acumulables estén debidamente reconocidos.

“Lo que pasaba es que presentaban pagos provisionales, llegaba la declaración anual y decías este concepto no lo incorporé, entonces lo sumo en la anual, pero hoy día es complicado hacer estos ajustes con toda la información precargada”.