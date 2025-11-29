Necesario visibilizar el lenguaje de señas

En México y principalmente en Chiapas persiste el reto de que la sociedad se empatice en aprender la Lengua de Señas Mexicana (LSM), datos de la Secretaría de Salud Federal revela que en el país, cerca de 2.3 millones de personas padecen discapacidad auditiva.

En el Día Nacional de las Personas Sordas, Salma Mateos López, licenciada en Educación Especial, reveló que en Chiapas se tiene un aproximado de 58 mil personas que padecen discapacidad auditiva, esto sin contar las comunidades lejanas donde no se ha podido contabilizar más casos.

Aunque es un índice estimado, aseguró pueden haber más casos, sin embargo, “lo que es un hecho es que en Chiapas hay una población sorda bastante grande”.

Lenguaje que brinda identidad

La educadora dijo que por mucho tiempo la Lengua de Señas Mexicanas se tuvo como un idioma “irrelevante”, sin embargo, en la actualidad es importante resaltarla debido a que le da identidad a las personas sordas.

Mateos López reveló que actualmente se está trabajando en un proyecto en colaboración con el programa Chiapas Puede impulsado por el gobierno estatal, el cual busca implementar un modelo bicultural bilingüe, donde las personas sordas aprendan en su lengua natural apoyado del español escrito. Sobre el aprendizaje de la lengua de señas, la educadora recomendó a quienes tengan el interés de aprenderlo acercase a asociaciones de sordos, en estos espacios hay instructores y modelos lingüísticos avalados.