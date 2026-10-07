Necesita Chiapas una estrategia para crecer

La riqueza natural, cultural y humana de Chiapas debe ser aprovechada para crecer; sin embargo, ha faltado una visión de largo plazo capaz de transformar esa abundancia en desarrollo económico sostenible, aseguró Marco Tulio Carrascosa, presidente de la asociación civil Avivando a México.

El también promotor de proyectos comunitarios dijo que el problema no radica en la ausencia de recursos, sino en la manera en que se han administrado durante décadas.

Aseguró que la entidad no requiere únicamente de más presupuesto, sino proyectos sustentables, rentables y escalables que conviertan las vocaciones naturales de cada región en motores económicos reales.

Persiste rezago

Carrascosa dijo que Chiapas todavía no termina de aprovechar lo que tiene, mientras el mundo habla de economía verde, turismo regenerativo, energías limpias, economía circular, bioeconomía y desarrollo comunitario, la entidad sigue rezagada.

El dirigente describió al estado como un territorio con una de las mayores concentraciones de biodiversidad del país.

Desde la Selva Lacandona hasta la Sierra Madre, y desde los humedales y manglares de la Costa hasta los bosques de niebla, cañones, ríos, lagunas, cascadas y zonas arqueológicas, Chiapas concentra ecosistemas diversos.

A ello se suma una gran variedad de microclimas y una riqueza cultural construida durante siglos por pueblos originarios que conservan lenguas, tradiciones, gastronomía, textiles y conocimientos ancestrales.

Una oportunidad

La propia Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), recuerda Carrascosa, ha identificado en Chiapas una oportunidad enorme para desarrollar productos ecoturísticos vinculados con sus ecosistemas y culturas.

Aunque Chiapas recibe millones de visitantes, para Carrascosa no es cuántas personas llegan, sino cuánto tiempo permanecen, cuánto gastan, qué experiencias consumen, qué comunidades se benefician y cuánto valor económico dejan en el territorio.