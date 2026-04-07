Necesita Cruz Roja 10 millones de pesos

Este lunes 6 de abril, la Cruz Roja Mexicana delegación Chiapas puso en marcha su Colecta Estatal anual 2026, con la meta de reunir aproximadamente 10 millones de pesos que serán destinados a la atención prehospitalaria, programas de desastres, clínicas y acciones humanitarias en las 16 delegaciones y cinco bases operativas de la entidad.

Así lo dio a conocer Ignacio de Jesús Albores Hernández, coordinador estatal de socorros de Cruz Roja Mexicana en Chiapas, quien explicó que la colecta fue impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez y el delegado estatal Ángel Francisco Tovar Serrano.

Boteo voluntario

“A nivel estatal iniciamos con el boteo de nuestra colecta anual. A partir del día de hoy, nuestros voluntarios —paramédicos, personal de servicios médicos, juventud y administrativos— estarán en parques, avenidas y centros comerciales pidiendo el apoyo de la ciudadanía”, detalló.

Albores Hernández señaló que los recursos permitirán cubrir gastos operativos como combustible, insumos médicos y mantenimiento de ambulancias, que representan el mayor egreso.

Servicio costoso

Para dimensionar el costo de cada servicio, el coordinador reveló: “Mover una ambulancia para atender una emergencia y regresar a la base nos genera un costo de mil 800 pesos. Llegamos al lugar del accidente, atendemos a los pacientes y los trasladamos al centro de salud u hospital más cercano sin ningún costo, gracias a que los servicios del 911 son totalmente gratuitos”.

Además de la atención prehospitalaria, la Cruz Roja en Chiapas ofrece servicios médicos en sus clínicas, programa de migración, reducción de riesgo de desastres, damas voluntarias (labor humanitaria y comunitaria), juventud Cruz Roja, ayuda humanitaria en desastres (entrega de kits de alimentación, evacuaciones, etc.).

El coordinador estatal hizo un atento llamado a la ciudadanía para que contribuya con cualquier donativo a los voluntarios que portarán el bote oficial durante todo el año.

Apelan a la solidaridad

Finalmente, Ignacio de Jesús Albores Hernández agradeció la solidaridad de los chiapanecos y recordó que la labor humanitaria de la Cruz Roja solo es posible gracias al respaldo de la sociedad. “Que nos apoye mucho la ciudadanía dando su donación a los jóvenes y voluntarios que estarán durante todo este año, para que podamos seguir brindando nuestros servicios”.