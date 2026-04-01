Negocia Conagua cesión de agua de productores

Cerca de 500 usuarios agrícolas en Chiapas manifestaron de manera voluntaria su disposición de contribuir al fortalecimiento del abasto de agua para la población, con ello, cedieron volúmenes de agua que no utilizan en su totalidad, a fin de reincorporarlos a un esquema de disponibilidad para la Nación, sin que ello implique la pérdida definitiva de sus derechos.

Este acuerdo, forma parte de las acciones impulsadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para garantizar la sustentabilidad del recurso hídrico en la entidad.

Se busca garantizar el abasto de agua

Esta estrategia refleja la voluntad y colaboración del sector agrícola en Chiapas, así como la coordinación entre autoridades y usuarios para construir soluciones que permitan garantizar el abasto de agua sin afectar la productividad del campo.

Este es un pacto en el marco del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, impulsado por el Gobierno de México.

Cabe destacar que las y los usuarios agrícolas también tienen acceso al Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola (U-217), dirigido a fortalecer la infraestructura y mejorar la eficiencia en el uso del agua en el sector.