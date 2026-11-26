El Gobierno del Estado acompaña a los productores de café y mantiene abiertas las mesas de diálogo con la empresa trasnacional Nestlé, en donde se aborda el incremento al precio del aromático, informó el secretario de Economía y Trabajo, Luis Pedrero González.

Señaló que el próximo 27 de noviembre habrá una reunión entre todas las partes con altos directivos de la compañía, en donde se espera llegar a acuerdos relacionados con la compra, ya que la demanda de los cafetaleros es cuando menos 55 pesos por kilogramo.

Entrevistado en el marco del Chiapas Coffee Showcase, consideró que ese día podría haber una solución, para lo cual también estarán presentes representantes del Gobierno Federal a través de la Sader.

Una situación difícil

Dijo que el problema es más complejo que solamente el precio, sino que los productores cuenten con acompañamiento para obtener mejores cosechas.

En cuanto a las compras por parte de las empresas, indicó que las cadenas logísticas son complejas y en todos los sectores agrícolas hay intermediarios, en el café sucede lo mismo, aunque “Nestlé se acerca a cooperativas de manera directa, pero también con otros compradores, y los intermediarios se llevan una importante parte de la ganancia”.

Productores cafetaleros de la región de la Costa y Soconusco se han manifestado exigiendo precios justos, a lo cual recibieron el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, con la finalidad de que la multinacional adquiera el aromático en forma directa y sin intermediarios.