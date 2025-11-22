Negocios registran aumento en ventas

Los establecimientos adheridos a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) en Tuxtla Gutiérrez reportaron que durante la edición 2025 del Buen Fin, que se llevó a cabo del 13 al 17 de noviembre, sus ventas incrementaron un 10 %.

El presidente de este organismo empresarial, Miguel Ángel Blas Gutiérrez, puntualizó que la edición de este año mostró mejores resultados que en 2024.

Enfatizó que las actividades reflejan una dinámica económica favorable para el comercio local y que está afiliado a la Canaco.

Resultados

“Estos resultados nos confirman que el sector empresarial de Tuxtla está fortalecido y que la confianza del consumidor sigue creciendo”, refirió el presidente de la Canaco.

El Buen Fin, que es una actividad donde la población busca los mejores precios del año, ayuda a que los establecimientos formales tengan mejores herramientas para competir y organizarse.

Blas Gutiérrez mencionó que la Canaco en la ciudad obtuvo buenos resultados en las ventas en áreas de tecnología, agencias de viajes y línea blanca.

Fueron los sectores que reportaron una notable demanda a lo largo del fin de semana, catalogado como el más importante para el comercio mexicano.

“Confiamos en que nuestros comercios y productores locales siguen siendo los principales beneficiados. Venimos de realizar una acción que también contribuye al fortalecimiento de la economía: nuestro Festival Coyatoc, un evento que demostró que hoy no solo tiene un enfoque comercial, sino también turístico”, remarcó.

Finalmente, el presidente de la Canaco en Tuxtla Gutiérrez recordó que el festival Coyatoc es un evento clave para el comercio, debido a que genera repunte en ventas para el sector.