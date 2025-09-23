Negocios se preparan para el Día de Muertos

Apenas unos días han transcurrido desde las fiestas patrias y varios locales de Tuxtla Gutiérrez ya exhiben diversos productos y artículos para su venta alusiva al Día de Muertos y Halloween.

Disfraces, máscaras, pelucas y papel picado son de los productos que ya se pueden observar, incluso algunas personas ya han comenzado a hacer sus pedidos a mes y medio de que llegue la fecha de los festejos.

La mayoría de esta mercancía es traída de la Ciudad de México, comenta Carla Solís, comerciante de la tienda colectiva Merca, quien reveló que sus disfraces (la mayoría para niños) proviene del centro del país y apenas inició a exhibirlos.

Anticipación

Como vendedora, explicó que la necesidad de vender los productos con tiempo de anticipación radica en que deben estar listos por lo menos dos quincenas antes de la fecha, porque es cuando la gente acude a comprar lo que necesita.

Otra de las razones es porque deben recuperar lo invertido, de lo contrario la mercancía no se vende y se tiene que guardar para el próximo año, o en el mejor de los casos en alguna ocasión especial que se requiera.

“En los disfraces son como unos 15 mil o 20 mil pesos, más o menos, siempre medimos las fechas y tenemos fe de que todo salga y si no, pues lo guardamos y ya lo sacamos para el siguiente año”, explicó Carla Solís.

Disfraces

Desde hace años se ha popularizado la venta de disfraces, sobre todo de personajes de películas de terror o de comedia, en especial enfocada en las niñas y las niños quienes cada temporada eligen algún tema que esté en tendencia.

Sin embargo, en años recientes se ha popularizado la sátira a personajes de la política, sobre todo en las personas adultas quienes aprovechan la fecha para disfrazarse de alguna situación o persona.

“Ahorita lo que mas está buscando la gente son el de AMLO, de Trump y ahorita el de la presidenta (Claudia Sheinbaum)”, explicó Bety, vendedora de una tienda de disfraces.

Respecto a los precios dijo que varía de acuerdo a los requerido, la calidad y tamaño que se elija, regularmente oscilan entre los 350 pesos en adelante: “hay algunos personajes que están de moda y acaban más rápido”, explicó.

Aunque estos negocios apenas comienzan a instalar sus productos, esperan con ansias que las personas puedan acudir con tiempo para elegir lo que necesiten y así apoyar a la economía local de los pequeños comerciantes.