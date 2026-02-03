Ni diezmos ni moches en la presente administración

La administración estatal trabaja de manera firme para evitar que los servidores públicos se enriquezcan de manera ilícita, remarcó la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), Ana Laura Romero Basurto.

En el podcast Platicando con el Jaguar, que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se enfatizó que en este gobierno no se pedirá ni diezmos ni moches en áreas claves como la construcción.

Romero Basurto enfatizó que se firmaron convenios de colaboración con 22 colegios de profesionales, a quienes se les explicó la importancia de impulsar acciones de transparencia.

Vigilancia permanente

Chiapas cuenta con una plataforma llamada Jaguar Evalúa (funciona por medio de un QR), para que de forma tecnológica la población pueda hacer las denuncias por posibles actos de corrupción.

En la charla, Romero Basurto explicó que la corrupción es un camino de dos vías: el que ofrece y el que recibe. En el tema de la construcción, comentó que hasta ahora no se han recibido denuncias.

Lo ideal, remarcó, es que en las obras no se den los moches y el otro escenario, dijo, es que los profesionales sean cómplices de esas irregularidades.

Los llamados diezmos, recordó, salen de las propias obras y por eso quedan trabajos mal hechos. En el podcast el gobernador comentó a la secretaria la importancia de trabajar para evitar actos de corrupción.

Perfil

Ana Laura Romero Basurto es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Constitucional y Amparo; actualmente estudia un doctorado.

En la plática la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno también abordó temas familiares, además de sus gustos musicales.

Como se ha hecho en las entrevistas pasadas, también hablaron acerca de la lectura y de lo importante que ha sido ese hábito para la tranquilidad, congruencia y reencontrar el alma.

Finalmente, Romero Basurto reiteró el compromiso de trabajar de frente en la Secretaría, que está alineada a los principios de la presente administración estatal.