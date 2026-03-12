Ni mordidas ni moches, ni diezmo, dice gobierno

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, confirmó que el gobierno local ha puesto en marcha acciones para evitar el diezmo, las mordidas y los moches en los diferentes rubros de la administración estatal.

Con lo antes señalado, se detalló la operación de un Call Center, que es una herramienta que permite a la ciudadanía reportar cualquier acto indebido en el servicio público.

“Esta acción se realiza en cumplimiento a la visión y las instrucciones del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, de consolidar un gobierno cercano al pueblo, con instituciones firmes en la prevención y el combate frontal a la corrupción”, informó.

Número para denuncias

La institución puso a disposición de la población el número telefónico 961-372-4119, para que en ese canal puedan expresar la molestia cuando noten conductas relacionadas con la petición de dinero u otras irregularidades.

“Este mecanismo busca fortalecer la participación ciudadana como pieza clave en la construcción de un Chiapas más íntegro, permitiendo que cada reporte sea atendido con oportunidad y responsabilidad”, añadió la dependencia que dirige Romero Basurto.

Se recordó que esta política pública pretende “cerrar el paso a prácticas que vulneran la confianza pública y afectan el correcto funcionamiento de las instituciones”.

Que la población contribuya con hacer la denuncia, ayuda a las dependencias a revisar cada caso para mandarlos a las áreas que correspondan y exista una debida atención.

Seguimiento puntual

Las quejas que se reciben “a través de este canal son revisadas personalmente y de manera diaria, permitiendo dar seguimiento puntual a cada reporte”, explicó la Secretaría.

La dependencia, se remarcó, trabaja para impulsar un gobierno honesto, transparente y que sea cercano al pueblo, con una participación que ayude a erradicar cualquier acto de corrupción.