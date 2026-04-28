Nicolás Ruiz y Carranza, están en calma: FGE

En la transmisión semanal que realiza a través de sus redes sociales, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó avances en las investigaciones de los hechos ocurridos el 24 de abril en los municipios de Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza, donde dijo que una línea de investigación apunta a agresiones de grupos armados en ambos municipios.

Precisó que en un primer momento, un grupo armado a bordo de una camioneta ingresó al municipio de Nicolás Ruiz y, tras agredir a los pobladores, se suscitó un enfrentamiento. Posteriormente, otro vehículo con personas armadas arribó al municipio de Carranza, donde se encontraban comuneros realizando una manifestación, quienes también fueron agredidos.

Ante estos hechos, la población decidió defenderse y prendió fuego a dos vehículos que quedaron siniestrados. En el lugar se llevaron a cabo las diligencias periciales correspondientes, y en uno de los vehículos fueron localizados los restos de dos personas calcinadas que están en proceso de identificación.

Continuarán las indagatorias

Explicó que, dentro de la carpeta de investigación y registros del Servicio Médico Forense, oficialmente está documentado que cuatro personas perdieron la vida; no obstante, continúan las indagatorias porque podría haber más personas fallecidas.

Asimismo, reportó ocho personas lesionadas, de las cuales una ya fue dada de alta y siete siguen hospitalizadas; dos están en una situación grave pero estable. Derivado de estos sucesos dos masculinos están en calidad de desaparecidos y cuentan con fichas de búsqueda, además, la Comisión Estatal de Búsqueda mantiene brigadas en campo para localizarlos.

Jorge Llaven mencionó que el diálogo sigue de manera permanente y la zona se mantiene en calma mientras avanzan las investigaciones, cuyos resultados se darán a conocer en los próximos días.

Tapachula

Durante este ejercicio de comunicación, el fiscal general abordó los hechos registrados al interior del bar El Hormiguero, en la ciudad de Tapachula, donde refirió que derivado de las diligencias se reportó el deceso de tres personas de quienes en vida respondieran a los nombres de Benedicto “N”, originario de Guatemala, Simón “N” y Carlos “N”, quienes ya fueron entregados a sus familiares. Igualmente, se encuentran cinco personas lesionadas, las cuales están recibiendo atención médica.

Cabe mencionar que en el lugar se encontraron 58 cartuchos percutidos calibre 9mm, además que se logró establecer la participación de dos motocicletas que eran conducidas por dos personas en cada una de ellas, así como tres vehículos que se dieron a la fuga con rumbo al municipio de Huixtla.