Nicolás, un ejemplo de superación

Nico y su madre Bárbara Zucker expusieron su dinámica de vida dentro de las neurodivergencias y la discapacidad, ofreciendo un testimonio de superación y trabajo desde la familia y la sociedad civil.

Nicolás Aquino Zucker es un joven de 21 años de edad que cursa la universidad, superando así, su diagnóstico de autismo.

Ambos hablaron de lo que han atravesado desde la infancia; el diagnóstico, hasta la formación profesional.

Barreras y compromisos

Explicaron que las barreras siempre estarán ahí y las dificultades institucionales también, pero con compromiso y mucha energía, además de trabajo conjunto se pueden obtener grandes logros.

“No desistan, en el camino encontrarán dificultades, pero también oportunidades, hay que trabajar, exigir y nunca desistir”, dijo la madre de Nico, Bárbara Zucker.

Explicaron que es necesario un cambio de conciencia social, donde las personas con discapacidad intelectual sean incluidas de manera organizada, para ello es urgente que las instituciones adopten medidas de inclusión garantizadas.

Ambos explicaron que además de la formación profesional, el joven participó en una actividad deportiva adaptada, donde obtuvo una medalla de oro.

Special Olympics México 2026

Chiapas fue sede de los Juegos Nacionales de Tenis Special Olympics México 2026, un evento nacional que destaca por su enfoque de inclusión y desarrollo personal, buscando incidir en la creación de políticas públicas que generen mejores condiciones de vida para las personas con discapacidad intelectual.

Las actividades se realizaron del 15 al 17 de octubre de 2026 en las instalaciones del Club Deportivo Tuxtla en coordinación con Special Olympics México, el Instituto del Deporte de Chiapas y Ace Up Tuxtla, reuniendo a 30 atletas de ocho entidades federativas: Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y el estado anfitrión, Chiapas.

Esta competencia nacional también funcionó como una etapa clasificatoria, donde los participantes buscaban su boleto para los Juegos Mundiales de Special Olympics 2027, que se llevarán a cabo en Santiago de Chile.

Resultados

Entre los resultados sobresalientes para la delegación anfitriona, destacó Nicolás Aquino Zucker quien obtuvo el primer lugar y medalla de oro del Nivel 4B, seguido de Héctor Rivera, de Baja California en segundo sitio; Keila Domínguez de Morelos, en tercero, y Pablo Rosas, representante de la Ciudad de México, en cuarto lugar.

En el Nivel 4A, el chiapaneco Mario Ángel Pérez se ubicó en la cuarta posición. El ganador fue Ismael Rodríguez, de Baja California; Luis Enrique Ranfla, de Morelos obtuvo el segundo lugar, y Anabel Salinas, del Estado de México, el tercero.

La actuación de los participantes reflejó el trabajo de preparación y la dedicación de los atletas, así como la importancia de generar oportunidades para que desarrollen sus habilidades deportivas en espacios de competencia y convivencia nacional.