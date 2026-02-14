Niega reunión con el presidente de la Corte

La organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, a la que pertenecían los 45 tsotsiles masacrados el 22 de diciembre de 1997, exigió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, que “rectifique (y diga) que se reunió con el Consejo Pacifista y no con “Las Abejas”.

En conferencia de prensa en Acteal, recordó que Aguilar Ortiz publicó el jueves que “el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN o Suprema Corte), ejerció su facultad de atracción para conocer del amparo en revisión 514/2025, promovido por integrantes del pueblo Tsotsil de Chiapas, pertenecientes a la organización Las Abejas de Acteal.

La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal dijo al respecto que “nos deslindamos enérgicamente de este asunto, dado a conocer y aclarar públicamente nuestra posición: nuestra organización y los sobrevivientes de la masacre no estamos reuniéndonos con la mal llamada “Suprema Corte”, pues desde el 2009, según esta “casa máxima de justicia”, demostró su nula voluntad de aplicar la justicia ”.

Concejo Pacifista

Señaló que “el grupo de personas que sí se ha estado reuniendo y le pidieron a la “Suprema Corte”, lo que le llaman, ‘atracción para conocer del amparo en revisión 514/2025’, es un grupo de personas que se dividieron de nuestra organización desde el año 2014. Les recordamos que al principio se dieron a conocer de manera pública como, ‘Concejo Pacifista Sembradores de Paz’ y posteriormente se autodenominaron, ‘Concejo de la organización Las Abejas de Acteal’ (en adelante Concejo Pacifista), es el mismo grupo que firmó el acuerdo de solución amistosa con el Estado mexicano en el año de 2020; han intenta despojarnos de nuestra sede en Acteal, realizando destrozos de nuestras casas y pertenencias”.