El profesor Miguel Sántiz Gómez denunció que no le permitieron su registro como candidato a la presidencia municipal de Oxchuc, por lo que exigió a las autoridades que sea tomado en cuenta.

En conferencia de prensa dio a conocer que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) juntamente con el Órgano Electoral del Municipio de Oxchuc, no le permitieron participar en el proceso de elección programado para el día 23 de este mes de febrero.

En la conferencia Sántiz Gómez estuvo acompañado de los integrantes de Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México CATEM.

Ante esta situación hizo un llamado a las autoridades para que este proceso sea pegado a la ley, en donde puedan participar todos los interesados en servir al pueblo de Oxchuc.

Que sea un proceso limpio donde no haya preferencias, donde no se le prohíba la participación de otras personas como es su caso “ya que los grupos del poder manipularon al Órgano Electoral Comunitario para negarle su registro”.

Señaló que los aspirantes a la candidatura no fueron tomados en cuenta, “quiero pedirle al gobernador del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, su intervención para que caminen bien las cosas en Oxchuc, pues hay distinción de paridad y de participación, con todo respeto vengo para solicitar que me registren para poder contender en este proceso electoral”.

Piden tomar en cuenta a todos por igual

Agregó que en Oxchuc hay un grupo de poder que manipula al Órgano Electoral Comunitario, para registrar a sus amigos, por ello pidió que sean tomados en cuenta todos los aspirantes, “exijo que se me respeten mis derechos constitucionales de votar y ser votado”.

Santiz Gómez dijo ser respetuoso de todas las instituciones de gobierno, “yo no soy revoltoso, no me gusta la violencia, conozco y tengo la capacidad política para poder dirigir a mi pueblo, ya fui funcionario, fui delegado de la región atendiendo a cinco municipios”.

Mencionó que cuenta con un 40 o 50 por ciento del respaldo de la población y de la Confederación Autónoma de los Trabajadores y Empleados de México (CATEM), con presencia estatal y nacional, quienes impulsan su candidatura, pero debido a la manipulación por el grupo de poder lo quieren dejar fuera del proceso.