Niegan cancelación de Jóvenes Construyendo el Futuro

Pese a las especulaciones de una cancelación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la coordinación en Chiapas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), continúa operando y señala que las inscripciones están en pausa temporal debido al cumplimiento de las metas de incorporación temporal, no a una suspensión definitiva.

Esta especulación se originó por un comunicado de la STyPS, donde señala que la plataforma no sería abierta en el mes de octubre, señalando que “de manera oportuna se dará conocer el próximo periodo de vinculación”.

Niegan cancelación

Las oficinas en Chiapas no fijaron una postura oficial, solamente señalaron que el programa sigue abierto, que no hay instrucciones de cerrarlo y que los interesados deberán estar atentos a la información pública en los portales oficiales para las incorporaciones próximas.

De esta manera, la Secretaría del Trabajo mantiene suspendida la incorporación como una estrategia de operativa. Ya están llenos los espacios, para entenderlo más claro, dijeron.

Recordar que la beca Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa de capacitación laboral del Gobierno de México, operado por la STPS, dirigido a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan.