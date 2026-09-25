Niegan condicionamiento de apoyos del DIF

La presidenta honoraria del Voluntariado del DIF Municipal de San Cristóbal, Silvia Ricci, negó que sea obligatoria la asistencia al Segundo Informe de Gobierno de la edil Fabiola Ricci, de quien es hermana.

Esto después de que se filtrara el audio de un líder encargado de la repartición de despensas, donde señalaba que, por órdenes superiores, las mujeres beneficiadas debían asistir al evento, advirtiendo que, de no hacerlo, no recibirían el apoyo durante noviembre.

Hechos

La mañana del jueves, una familia que recibe estas despensas cada dos meses compartió a Cuarto Poder un audio donde el líder detalla que, por órdenes de la presidenta Fabiola Ricci, los distintos grupos beneficiados debían asistir al informe contemplado para el próximo 10 de octubre.

En caso de no poder asistir, y para no perder el apoyo, debían mandar a un familiar o a otra persona para que estuviera presente en el evento que se realizará, según informó la propia edil, en el Parque de Feria.

Cabe señalar que esta no es la primera ocasión que se filtran audios de este tipo. Hace unas semanas, previo a la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, una líder mencionó una orden similar por parte de Fabiola Ricci.

Respuesta

Cuestionada sobre estos audios, Silvia Ricci indicó, en primer lugar, que el programa no es nuevo, sino que se realiza desde hace dos años, en los que han entregado cerca de 275 mil toneladas de despensas. El proyecto, dijo, no es condicionado.

Aunque afirmó que se les hará la invitación a las mujeres beneficiadas para que acompañen a la presidenta durante su informe. “Pero no se ha caído en condicionamiento”, aclaró.

Sobre si le han dado seguimiento a los primeros audios filtrados hace unas semanas, Silvia Ricci dijo que no. “No tenemos detectada a la persona que comparte el audio, pero seguimos trabajando, entregando los apoyos”, señaló.

“Ojalá pudieran compartirnos quién es la persona que hace llegar esta mala información a los grupos”, finalizó.