Niegan crisis en ZooMAT; invitan a visitar el recinto

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), Malena Torres Abarca, reconoció que la administración del Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT) es un reto, pero negó que se encuentre en crisis, por el contrario dijo existe una campaña de desacreditación.

Explicó que el encierro en la reserva El Zapotal, se encuentra en buenas condiciones y el cuidado de los ejemplares en manos de especialistas, por lo que, dijo, no hay riesgos.

Invitó a la ciudadanía a visitar el parque que se prepara para las vacaciones de Navidad, donde dijo se mantendrán las promociones de días gratis y descuentos.

Alertan por campaña de desacreditación

Así mismo llamó a la ciudadanía a estar atentos a los canales de difusión oficiales para evitar caer en información imprecisa, que dijo ha sido mal intencionada, por algunas personas identificadas que crearon una campaña de desacreditación.

Entrevistada en fechas recientes desde el parque Joyo Mayu, dijo que los animales están bien cuidados y los fallecimientos que recientemente ocurrieron fueron por circunstancias ajenas.

Así mismo otros espacios están siendo remodelados y se espera estar en las mejores condiciones para atender al turismo y a las paseantes.