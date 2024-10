Niegan educación a niña con autismo

Una niña con autismo fue suspendida del jardín de niños “Guadalupe Gómez Márquez”, ubicada en la colonia Colinas del Oriente, bajo el argumento de que “distrae a otros niños”; pese a que dicha escuela asegura contar con servicios de Usaer.

Denuncia

Griselda Velázquez, abuela y tutora de la niña, comentó ante los medios que su nieta ya había cursado en esta misma escuela el ciclo escolar pasado sin problema alguno, así como tampoco se presentaron detalles en la inscripción, ya que la misma institución educativa de nivel preescolar indica que cuenta con el Servicio de Apoyo a la Inclusión de los Alumnos con Barreras de Aprendizaje y Participación (Usaer).

Sin embargo, en este nuevo grado escolar que cursa la menor con una nueva maestra, se le pidió que la alumna solo llegue dos días a la semana porque “distrae a otros niños”.

“Me citaron un día lunes para una entrevista que iba a tener con los maestros del área especial, no me comunicaron de qué trataba la reunión, me pidieron que llegara con los documentos médicos, acudí al llamado y, sorpresa, me informaron que tenían que suspender a la niña tres días a la semana y solo iba a tener clases los lunes y miércoles, porque la niña solo servía de distracción a otros niños y que no se estaba quieta y que así no podía recibir clases”, expresó.

Soluciones

Griselda ofreció pagar una maestra sombra para que acompañe a la niña en clase y apoyara a la profesora del jardín, pero no accedieron.

“La maestra de Usaer, tengo entendido, se encarga de activar o buscar la manera de integrar a los niños con capacidades diferentes o con diagnósticos, y la de Usaer no lo hizo, porque no quiso o porque es nueva”.

“Si me hubieran dicho que no me aceptaban a la niña yo habría tenido oportunidad de buscar otra escuela porque ya gastamos en uniforme, en útiles, en material y además pagamos médicos para ella”.

Luego de la entrevista, que se realizó a la puerta del jardín de niños, acudió Gabriela Pazos, visitadora adjunta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para dar fe de la situación. Sin embargo, no fueron atendidos.