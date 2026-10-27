Niegan mal manejo de recursos escolares

Después de que hace más de una semana padres de familia de la escuela primaria Jaime Torres Bodet cerraran las instalaciones exigiendo transparencia a la actual Asociación de Madres y Padres de Familia (Amapaf), integrantes de estas rechazaron las acusaciones sobre el mal manejo de recursos escolares.

En conferencias de prensa, las integrantes lamentaron que los tutores hayan sido manipulados, sobre todo, porque tienen en orden todos los gastos hechos durante el periodo 2025-2026.

Recordaron que el pasado 10 de septiembre se tenía contemplada la entregada de esta información financiera, donde se desglosaban los gastos y entradas de dinero, sin embargo, la asamblea se diluyó por un presunto aliento a alcohol por parte del director de la institución.

Por temor a una manipulación de la información decidieron resguardar la información. Indicaron que tomaron con sorpresa la actitud del directivo porque un día, durante una reunión a puertas cerradas, ya se había dado por enterado del informe.

Asimismo, el directivo junto a la Mesa Directiva subió este desglose de gastos en la plataforma de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas (Saech), por lo que las autoridades también tienen conocimiento de su ejercicio fiscal.

Ante los hechos sucedidos en la asamblea del 10 de septiembre decidieron interponer una denuncia formal al día siguiente. Agregaron que durante su gestión se percataron de que había recursos que estaban entrando a la escuela por la renta de instalaciones para un club deportivo y actividades recreativas, sin que el directivo rindiera cuentas por ese alquiler.

“Todo es legal, no tenemos por qué ocultar nada” señalaron los tutores, quienes se dijeron en espera de las resoluciones oficiales, algunas de las cuales ya se han empezado a dar.