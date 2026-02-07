Niña de Teopisca: soldado por un día

La niña con discapacidad Alondra López Escandón, de siete años de edad, originaria del municipio de Teopisca, vivió una experiencia significativa al ser nombrada como “Soldado por un Día”, actividad que fortalece el vínculo de la sociedad con sus Fuerzas Armadas.

Alondra López Escandón asistió acompañada de familiares y de Abigail Lucero Guzmán Esquivel, presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) Teopisca.

La ceremonia se realizó la mañana de este viernes en las instalaciones del 13 Batallón de Infantería en Rancho Nuevo, municipio de San Cristóbal de Las Casas, con la participaron de más de 300 soldados, encabezados por el coronel de Infantería, Yamil Emir Kuri Serrano.

Al acto asistieron también mandos militares, elementos de la Guardia Nacional, autoridades civiles, representantes de diversas corporaciones policiacas, y funcionarios del municipio de Teopisca, tierra natal de la homenajeada.

Kuri Serrano, en su discurso explicó que el objetivo del programa “Soldado por un Día” es fortalecer el vínculo social de las Fuerzas Armadas con las niñas y niños de comunidades indígenas.

Con ello se reconoce también el esfuerzo de quienes enfrentan condiciones especiales, por lo que el homenaje fue dedicado a Alondra, niña con su discapacidad, como un gesto de inclusión, respeto y cercanía con la sociedad chiapaneca.

Al final de la ceremonia los asistentes entonaron el Himno Nacional Mexicano, acompañado por la banda de guerra.

El programa Soldado por un Día de la Secretaría de la Defensa Nacional permite a niños y jóvenes con alguna condición especial o que hayan mostrado valentía y espíritu de lucha, vivir la experiencia de ser soldado por un día.