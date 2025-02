Niñas, niños y adolescentes, prioridad en mi gobierno

Al participar en el Foro Estatal República de y para la Niñez y Adolescencia de Chiapas 2025, celebrado en San Cristóbal de Las Casas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que en la agenda social de su gobierno las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) tienen un apartado muy importante, con el propósito de proteger su integridad, garantizar su derecho a la educación y fomentar su desarrollo integral.

Expresarse libremente

Tras dialogar con las y los participantes del foro, Ramírez Aguilar enfatizó la importancia de aprender a escuchar y a expresarse libremente, con respeto e identidad propia, y les pidió no callar ante cualquier situación de violencia que enfrenten, ya sea en la escuela o en el hogar, porque el principal derecho y deber de la niñez es estudiar y ser feliz.

“Les pido que escuchen. Sus madres y padres siempre les darán consejos valiosos; las mamás, en particular, son muy sabias. Conviértanse en personas con aspiraciones y sueños, pero recuerden que la vida no se trata solo de lo material. Aprendan a ver el mundo en razón de la solidaridad, no desde el individualismo”, afirmó el mandatario.

Ramírez Aguilar también reconoció que muchas veces el sistema educativo suele centrarse en las y los estudiantes con altas calificaciones o habilidades deportivas, pero aseguró que su gobierno trabajará para apoyar a todas las infancias, en especial a quienes han encontrado dificultades en su aprendizaje o desarrollo personal.

Apoyos

En ese sentido, dio a conocer que con el respaldo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se les otorgarán becas, y su administración impulsará la entrega de útiles escolares, beneficiando de manera gradual a estudiantes desde preescolar hasta secundaria.

Por su parte, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Silvia Lorena Villavicencio Ayala, resaltó la importancia de estos espacios de participación, ya que garantizan el derecho de NNA a ser escuchados, expresarse con libertad y formar parte de la toma de decisiones. Reconoció el trabajo del gobernador Eduardo Ramírez en la construcción de un entorno digno y con mayores oportunidades para esta población y dijo que el Sipinna acompañará estas acciones.

Manifestaron su gratitud

Durante el encuentro, las y los participantes manifestaron su gratitud a las autoridades por los operativos de seguridad que han permitido reducir la delincuencia en la región. Además, expusieron las necesidades de sus comunidades y presentaron propuestas en materia de medio ambiente, educación, deporte y salud, haciendo especial énfasis en la protección y apoyo a NNA en situación de vulnerabilidad.

Asistentes

Estuvieron presentes: la señora Sofía Espinoza Abarca; la secretaria general de Gobierno y Mediación, Patricia del Carmen Conde Ruiz; la directora general del DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González; el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz; la secretaria ejecutiva del Sipinna Chiapas, Floralma Gómez Santiz; la alcaldesa de San Cristóbal de Las Casas, Fabiola Ricci Diestel; y la titular del Centro Estatal de Prevención Social y Participación Ciudadana, Yolanda Alfaro Pérez, entre otros.