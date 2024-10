Niñas y adolescentes exigen  una vida libre de violencia

Niñas y adolescentes de Melel Xojobal, trabajadoras de diferentes espacios, como: Santo Domingo, Catedral, Merposur, Zacualpa, Las Peras, Semillero 259, Sueniños y Kolem en San Cristóbal de Las Casas, durante una movilización dieron a conocer lo que les preocupa.

Lo anterior en el marco del Día Internacional de las Niñas donde revelaron sus preocupaciones: violencia escolar, violaciones a sus derechos, desigualdad, maltrato doméstico, que les obliguen a casarlos a una temprana edad, y no poder cumplir con sus sueños, así como la explotación sexual.

También denunciaron en un comunicado que les afecta el abuso emocional y físico por parte de sus familiares, y “que no podamos opinar que no tenemos las mismas condiciones laborales, la discriminación y exclusión, la pornografía infantil, no podemos continuar con nuestros estudios porque nos limitan a esas oportunidades”, entre otros.

Denunciaron que el machismo también es algo importante porque no los deja ser libres, “porque nos acosan, porque no nos dejan tomar decisiones, porque nos consideran inferiores y que nos pueden mandar”.

Señalaron, “los cambios que necesitamos como niñas y adolescentes son: que el gobierno nos escuche y tome en cuenta nuestra palabra, que tengamos una vida digna y libre de violencia.

Exigimos reconocimiento de la gravedad de la situación y que nos brinden atención inmediata”.

Exigieron más seguridad en las calles, en las escuelas, en sus hogares, que los escuchen sin importar la edad que tengan y que respeten su lengua y color de piel.