Niñas y niños participan en Cabildo Infantil

Con la participación de niñas y niños de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez se realizó la Sesión de Cabildo Infantil en San Cristóbal de Las Casas, organizada por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), con el objetivo de fomentar la participación ciudadana desde temprana edad y fortalecer los valores democráticos.

Durante su intervención, las y los pequeños regidores plantearon diversas carencias y necesidades de su institución educativa.

Destacaron la importancia de atender de manera cercana las inquietudes ciudadanas, parte fundamental del quehacer del Ayuntamiento.

La jornada fue muy especial, pues permitió que niñas y niños conocieran de cerca cómo se toman las decisiones en el gobierno y expusieran sus propias necesidades como grupo estudiantil.

Las autoridades agradecieron el respaldo del maestro Luis de Jesús Ballinas Morales, director de la escuela, y del profesor Alán Josoe Zúñiga Borrás, subdirector, por su compromiso en la formación cívica de la niñez sancristobalense.