Niñez en riesgo por violencia en entornos digitales

La violencia en los entornos digitales representa un riesgo creciente para Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) en Chiapas.

Mientras un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Ecpat International e Interpol reveló que uno de cada ocho adolescentes usuarios de internet en México sufrió explotación o abuso sexual facilitados por tecnologías digitales durante un periodo de un año, en Chiapas, 23.8 por ciento de las personas usuarias de internet de 12 años y más reportó haber vivido alguna situación de ciberacoso entre julio de 2023 y agosto de 2024.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la entidad registró un incremento de 17.8 por ciento respecto al periodo anterior, al pasar de una prevalencia de 20.2 a 23.8 por ciento.

Con esta cifra, Chiapas se ubicó entre los diez estados con mayor prevalencia de ciberacoso durante el periodo analizado, de acuerdo con el Inegi.

El indicador consideró a la población de 12 años y más que utiliza internet.

Advierten sobre violencia sexual digital

El panorama estatal adquiere relevancia ante los resultados de Disrupting Harm México, estudio presentado por Unicef, Ecpat International e Interpol.

La investigación, realizada mediante una encuesta nacional a adolescentes de 12 a 17 años, encontró que 13 por ciento de quienes utilizan internet en ese grupo de edad experimentó alguna forma de explotación o abuso sexual facilitado por tecnologías digitales, equivalente a alrededor de 1.6 millones de adolescentes en México.

El estudio señaló que estas agresiones no ocurren necesariamente de manera exclusiva en internet.

En 64 por ciento de los casos, las y los adolescentes conocían a la persona agresora, entre ellas amistades, parejas o familiares; mientras que 67 por ciento de los incidentes identificados ocurrió exclusivamente en línea, principalmente mediante plataformas digitales.

Unicef destacó que el 32 por ciento de los adolescentes que experimentaron este tipo de violencia no se lo contó a nadie.

Entre las razones identificadas estuvieron la vergüenza, el desconocimiento sobre a quién acudir y la percepción de que lo ocurrido no tenía suficiente gravedad para ser denunciado.

En Chiapas, las mujeres presentan una mayor prevalencia de ciberacoso que los hombres.

El Mociba 2024 registró que 25 por ciento de las mujeres usuarias de internet de 12 años y más sufrió alguna situación de este tipo, frente a 22.6 por ciento de los hombres.

El Inegi también encontró que 68 por ciento de las víctimas de ciberacoso en Chiapas desconocía a la persona o personas agresoras.

Entre las personas que fueron víctimas de ciberacoso en la entidad, el promedio de conexión fue de 4.4 horas diarias durante los tres meses previos al levantamiento de la encuesta, frente a 5.5 horas a nivel nacional.

En Chiapas, 68 por ciento de las víctimas señaló que no conocía a su agresor, lo que puede representar una dificultad adicional para identificar a quienes realizan las agresiones y dar seguimiento a los casos.

Unicef planteó una mayor responsabilidad de las plataformas digitales para detectar y responder ante contenidos relacionados con abuso y explotación sexual infantil, así como incorporar medidas de seguridad desde el diseño de sus servicios.