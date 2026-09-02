Niñez, invisibilizada por falta de datos

En México no existen datos sobre cuántas niñas, niños y adolescentes (NNA) están buscando a sus familiares o seres queridos desaparecidos, así lo expuso la asociación Melel Xojobal, que consideró que esta es una forma de invisibilizar a la niñez buscadora.

Agregó que en el país también hay un subregistro de NNA afectados por las desapariciones de sus familiares. “La desaparición puede generar afectaciones emocionales, familiares, sociales, educativas y económicas”.

Por lo mismo, la asociación considera “indispensable” que las instituciones del Estado reconozcan y atiendan las necesidades específicas de la niñez buscadora, evitando que recaiga sobre ellas una responsabilidad que le corresponde a las autoridades.

Perspectiva

“Desde nuestra perspectiva, la niñez buscadora está integrada por las niñas, niños y adolescentes que, ante la desaparición de una persona cercana como mamá, papá, hermana, hermano, o bien, otro integrante de la familia, participan o acompañan procesos de búsqueda”, señalaron en un comunicado.

En ese sentido, Melel Xojobal indicó que, desde un enfoque de derechos de NNA, las acciones de búsqueda deben garantizar, entre otros aspectos, el derecho a preservar sus vínculos familiares e identidad, “reconociendo que la desaparición tiene efectos que pueden permanecer durante largos periodos”.

Indicaron que la búsqueda de personas desaparecidas debe ser una obligación institucional y que las familias deben contar con las condiciones necesarias para realizarla “sin que ello implique trasladar cargas, riesgos o responsabilidades a niñas, niños y adolescentes”.