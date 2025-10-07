Ningún feminicidio quedará sin castigo: Llaven

Después de la polémica que se generó en las redes sociales por la difusión de material de la zona de tolerancia en Tuxtla Gutiérrez, el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, confirmó la detención de Daniel “N”, por ser presunto responsable de dicha actividad.

La persona, dijo, de manera dolosa y sin consentimiento difundió videos de quienes trabajan y llegan a la zona de tolerancia, por lo que en principio se inició la investigación.

La persona fue detenida, enfatizó, “como responsable del delito contra la privacidad sexual e integridad corporal de las personas, ya se encuentra enfrentando la justicia, está a disposición del órgano jurisdiccional”.

Otros crímenes

Llaven Abarca aprovechó el espacio para informar, además, de la detención de Simón “N” en San Cristóbal de Las Casas, al ser presuntamente el responsable material del feminicidio de Lola Patricia “N”. “Enfrentará a la justicia y pediremos la pena máxima de 100 años”, agregó el fiscal.

Como parte de los trabajos de investigación, añadió que también fue aprehendido Enrique “N”, alias “El Fresa”. La detención se realizó con la colaboración de la Fiscalía de Yucatán.

Dicha persona fue calificada por la FGE como un generador de violencia de la parte Norte de la entidad, además de que fue relacionado con carpetas de investigación por “secuestro agravado, extorsión, homicidio y desaparición de personas”.

En otro orden de ideas

En el análisis de la incidencia delictiva del 29 de septiembre al 5 de octubre en Tuxtla Gutiérrez, Llaven Abarca comentó que las cifras se mantuvieron, en comparación con lo que ocurrió la semana pasada, todo esto con 21 registros de carpetas de investigación.

Los hechos se relacionaron con desobediencia y resistencia de particulares, además de daños y homicidios dolosos.

No obstante, los delitos de alto impacto tuvieron un incremento, derivado de varias carpetas de investigación por homicidios dolosos, algunos se vincularon con consumo de alcohol, drogas y violencia familiar.