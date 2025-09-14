Ningún foco rojo en las fiestas patrias: SSP

El secretario de Seguridad del Pueblo en Chiapas, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, comentó que para el tema de la seguridad durante las fiestas patrias están diseñando un amplio despliegue entre los tres niveles de gobierno para cubrir los 124 municipios del estado. “No hay ningún tema de foco rojo en ninguna región”, compartió.

Son más de 10 mil 200 elementos entre todas las fuerzas de seguridad en el estado, no hay vacaciones para ninguna institución, todos laboran, sobre todo en fechas de gran movilidad como las próximas Fiestas Patrias, garantizando así la seguridad de cada asistente.

Vigilancia

Mencionó que realizan la vigilancia permanente en internet para detectar las páginas falsas que buscan generar zozobra en la población. Hace tres semanas detuvieron a dos personas que operaban páginas bajo el servicio de la delincuencia organizada.

Fue una organización muy seria de la Policía Cibernética y la Subsecretaría de Inteligencia de Investigación de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP). Piden a la población seguir las páginas oficiales de la dependencia y la Fiscalía General del Estado (FGE), que informan todos los acontecimientos importantes.

Recordó que hace unos días se generó una noticia falsa de un grupo armado en Toniná, con un video que correspondía a un año atrás. Se envío personal al lugar, además del despliegue que ya existe. Todo se investiga, como dos homicidios dolosos del 11 de septiembre que ya fueron esclarecidos.

“Tenemos un 80 % de llamadas falsas, hace tres semanas se detuvo una persona en Tapachula que alarmó sobre una supuesta bomba en una Facultad de la Unach, es un llamado a la población para que sean conscientes que esto provoca descuidar la seguridad”.

Enfatizó que las instituciones de seguridad colaboran en políticas públicas de Salud y Educación, hace unos días visitaron Honduras de la Sierra, Motozintla y otros municipios.