Ningún joven atrás: egresan tsotsiles y tseltales

“Siéntanse orgullosos de sus raíces. En los pueblos originarios existen grandes sabidurías, principios y verdades. Hoy ustedes las tienen entre sus manos; valoren todo lo que los rodea y compartan esos saberes. Así construiremos el Lekil Kuxlejal (Buen Vivir)”, expresó el secretario de Educación Roger Mandujano durante la ceremonia de egreso de la generación 2023-2026 de la Escuela Secundaria Rosario Castellanos, en San Cristóbal de Las Casas.

Como parte del impulso a las políticas públicas interculturales y humanistas promovidas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el titular de la Secretaría de Educación acompañó a las y los estudiantes que concluyeron esta etapa de su formación académica, en el marco del cierre del ciclo escolar.

Esfuerzo conjunto

Durante el acto, la directora del plantel, Yamile Espinosa Altamirano, agradeció la presencia de las autoridades educativas y destacó que este logro representa el resultado del esfuerzo conjunto de estudiantes, docentes y familias.

“Hoy concluyen una etapa importante de su formación académica. Como institución celebramos haber sido parte de este camino y reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo, desde la educación, una sociedad más solidaria y participativa”, expresó.

A nombre de la generación, la estudiante egresada Rosa Elena compartió el orgullo que representa haber formado parte de una escuela donde convergen la diversidad cultural y el aprendizaje. Asimismo, agradeció la presencia del secretario de Educación como un reconocimiento al trabajo que realiza la comunidad escolar.

“Su visita en este día tan especial nos llena de alegría. Es la primera vez que conozco a un funcionario de este nivel y agradezco que forme parte de este momento tan significativo para todas y todos nosotros”, señaló.

En el marco de la ceremonia también se realizó la entrega de mochilas, un apoyo otorgado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar con el fin de contribuir a la permanencia escolar, evitar la deserción y fortalecer el bienestar de las juventudes chiapanecas.

En representación del comité de madres y padres de familia, Yaneth del Rosario Hernández reconoció la entrega de mochilas como un apoyo que fortalece la economía familiar y motiva a las y los estudiantes a continuar con su formación académica.

Al dirigir su mensaje de cierre, Roger Mandujano reiteró el compromiso del Gobierno del Estado con el fortalecimiento de la educación pública, especialmente en las comunidades que históricamente han enfrentado mayores rezagos.

“Vamos a entregar mochilas incluso a quienes hoy egresan. Además, gracias a la visión de la presidenta y al impulso del gobernador, hoy Chiapas cuenta con cobertura universal de becas. Me entusiasma ver los frutos del esfuerzo que realizamos todos los días para acercar mejores oportunidades educativas a las y los estudiantes”, afirmó.

Finalmente, invitó a las y los jóvenes a fortalecer los principios de la ética intercultural y a promover una cultura de paz basada en la empatía, el respeto y la solidaridad comunitaria.

“Tenemos que aprender a escuchar al otro. Si yo estoy bien, él también. Solo así podremos construir comunidades con justicia, paz y bienestar para todas y todos”, concluyó.