Ninguna de las propuestas reúne los requisitos

El exdelegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Jorge Alberto Ruiz Cacho, afirmó que ninguna de las tres propuestas presentadas por el ayuntamiento para construir una glorieta en la entrada de San Cristóbal de Las Casas cumple con “criterios técnicos de integración, compatibilidad y respeto al entorno”.

Agregó que “San Cristóbal de Las Casas tiene una importancia muy relevante; fue fundada en 1528 y declarada Zona de Monumentos Históricos en 1974 y ratificada en 1986; posee un conjunto arquitectónico y urbano excepcional que comprende cientos de edificios históricos y un valioso paisaje cultural protegido”.

Señaló que “toda intervención en el Centro Histórico o en monumentos, debe responder a estudios serios, al conocimiento de la evolución de la ciudad, a sus materiales, proporciones, escalas y valores simbólicos, y además de respetar los lineamientos establecidos para la conservación del patrimonio histórico, se debe de cumplir con criterios técnicos de integración, compatibilidad y respeto al entorno”.

Inteligencia Artificial

Ruiz Cacho abundó: “Como ciudadano sancristobalense y arquitecto comprometido con la conservación del patrimonio de mi querido San Cristóbal, quiero compartirles mi profunda preocupación por las propuestas de Glorieta para el acceso a la ciudad, que circulan en redes sociales; según mi apreciación, la intervención urbana y arquitectónica necesaria para el espacio de acceso a nuestra ciudad parece surgir de imágenes generadas por Inteligencia Artificial, aparte de no contar con el nombre del despacho de arquitectos que lo elaboraron”.

Sostuvo que “dichas propuestas no cuentan con el sustento histórico, urbano, arquitectónico y cultural que exige una ciudad de tan alto valor patrimonial, y fueron insertadas en espacios que no corresponden a la zona de intervención”.

Diseñar para San Cristóbal de Las Casas, dijo, “exige sensibilidad, conocimiento y profundo respeto por una ciudad que durante casi cinco siglos ha construido una identidad única”.

Expresó que “nuestro compromiso debe ser con propuestas que fortalezcan la memoria histórica, la imagen urbana y la identidad cultural de la antigua Ciudad Real, para que las futuras generaciones reciban intacto el legado que hoy tenemos la obligación moral de proteger”.

Lamentó que los colegios de arquitectos y los “no colegiados”, sean incapaces de realizar propuestas apegadas a la realidad arquitectónica respetando la tipología constructiva y no deberían permitir estas burdas propuestas; “el ayuntamiento debe de tomar acciones inmediatas que no burlen la confianza de la ciudadanía”.