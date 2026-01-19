Ninguna planta de tratamiento de agua funciona al 100 %

De acuerdo con el director general del Organismo de Cuenca Frontera Sur (OCFS) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Felipe Irineo Pérez, casi la totalidad de las más de 300 plantas de tratamiento de agua en Chiapas no funcionan al 100 % y se requiere de mucho dinero para reactivarlas.

Dijo que estos espacios necesitan de operación y mantenimiento; la mayoría están bajo la responsabilidad de los municipios, pero no tienen la capacidad económica para llevar a cabo esas acciones.

Nueva norma

Ante ello, de las más de 300 plantas que se tienen en la entidad, la gran mayoría no opera de forma eficiente, “y menos ahorita, precisamente, porque acaba de salir una nueva normatividad donde se pide una serie de parámetros más que deben cumplir”, remarcó.

Todo esto, dijo Irineo Pérez, con la intención de que las plantas de tratamiento de aguas residuales no contaminen los ríos, arroyos o lagunas. El gobierno local, mencionó, tiene el interés de atender el tema.

Aunque no detalló la cantidad exacta que se requiere para corregir el tema, comentó que es mucho dinero, pero podría venir un programa a través del Plan Hídrico con el fin de evitar la contaminación en los cuerpos de agua.

Afectación

Reducir la contaminación de los ríos, dijo, es clave si se toma en cuenta que en muchos de estos espacios las localidades o comunidades toman el agua de forma directa para el uso doméstico y esto podría generar algún problema.

En tanto se resuelve el tema, el director del OCFS mencionó que muchos municipios están desechando el agua no tratada a los ríos; en aquellos casos donde hay infraestructura, el líquido pasa por la planta de tratamiento, sin embargo, como no funciona, al final no lleva el proceso correcto.

“Ese es un plan muy grande que tenemos aquí, y un proyecto que debemos atacar todas las instancias de gobierno”, refirió.

Irineo Pérez comentó que la Conagua ha realizado en Chiapas inversión de alrededor de 500 millones de pesos (mdp), distribuidos en diversos programas.

Esto con acciones de drenes, ríos y para producción, lo que ha generado un beneficio en 22 mil 618 usuarios. Para el sistema meteorológico fueron 19 millones de pesos (mdp) en inversión para atender todo el estado.

En agua potable y saneamiento fueron 277 millones de pesos, para hacer un total de 798 mdp que se invirtieron a nivel local.