Niño de 12 años afectado de miasis en Ocosingo

Cuatro nuevos casos de miasis en humanos se registraron en Chiapas en una semana, entre ellos destacó el caso de un menor de 12 años y un joven de 24.

Con estos, suman 42 los enfermos en el estado que se suman a tres más en Campeche, dos en Yucatán y uno en Tabasco.

Sobre los casos nuevos en la entidad, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal precisó que dos son de Motozintla, ambos adultos mayores y uno de los cuales se encuentra hospitalizado, mientras que el otro recibe tratamiento ambulatorio; en Ocosingo se detectó un menor de 12 años y en Chalchihuitán, un joven de 24, en cuyos casos permanecen también bajo cuidado médico.

La infección

Los datos de miasis causados por Cochliomyia hominivorrax, son hasta el 05 de septiembre, estableciéndose que el municipio de Tapachula ocupa el primer lugar en número de enfermos con un total de ocho, seguido de Motozintla que ya registra cinco y Ocosingo con cuatro.

Los otros casos se ubican en Chilón con tres; Mazatán, Tuzantán, Escuintla, Tonalá y Villa Comaltitlán, con dos cada uno y con un caso en Huixtla, Acapetahua, Acacoyagua, Mapastepec, Pichucalco, Yajalón, Huehuetán, Suchiate, Chamula, Sitalá y Las Rosas.

En el caso de Campeche se ubican en los municipios de Candelaria y Carmen; en Yucatán, en Izamal y Progreso; y Centla en Tabasco.