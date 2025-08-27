Niños chiapanecos brillan en campeonato mundial

Cinco niños, originarios de Tuxtla Gutiérrez, destacaron en el Campeonato Internacional de Cálculo Mental Aritmético, celebrado el pasado 20 de julio en la ciudad Nomh Penh, Camboya.

Anahí Moreno, madre de Octavio Roblero; uno de los niños participantes, relató en entrevista que el certamen convocó aproximadamente a 600 niños de más de 40 países como La India, China, España, Rusia, Perú, Colombia, entre otros.

Octavio logró una evaluación perfecta, resolvió 70 operaciones complejas, que incluyeron desde sumas, restas, raíces y potencias, en un tiempo de cuatro minutos con 59 segundos.

“Mi hijo ganó la Copa de Champions, que es una evaluación perfecta de 70 de 70”, explicó la orgullosa madre, detallando que esta categoría reconoce la perfección en los resultados, superada solo por la ‘Grand Champions’ para quienes completan la prueba en menos tiempo.

En este campeonato internacional también participaron: Megan Osorio López, quien obtuvo el 1er lugar en la Copa Champions, Iker Ernesto Gamboa Vázquez obtuvo el 3er lugar en la misma categoría, Evelyn tapia Mijangos copa champions y Maximilano Lugo Avendaño Copa Grand Champions.

Método de estudio

En el caso de Octavio, la madre contó que su hijo presentó dificultades con las matemáticas, hasta que encontraron la solución con el método japonés del ábaco, que permite realizar operaciones de manera rápida y visual.

“Es un método japonés, el cual utiliza la mente, las manos o el ábaco japonés para poder hacer operaciones con puntos decimales, raíces y hasta potencias”, explicó.

La emoción de participar es indescriptible. “Se sienten muy felices y orgullosos por representar a México. Realmente lloramos el día del evento”, confesó la madre.

Alentó a los padres de familia a apoyar a sus hijos, y no dejarse llevar por malas ideas, “Me gustaría recalcar que las matemáticas no son algo difícil y que cualquier niño puede aprender este método, con dedicación y paciencia puede aprender”, concluyó.