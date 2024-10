Niños desplazados podrían iniciar clases

Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) desplazados del sector Santa Martha, municipio de San Pedro Chenalhó, podrían asistir a clases en los próximos días, luego de más de dos años de no recibir educación.

Los NNA desplazados no han iniciado clases del ciclo escolar 2024-2025 y actualmente se encuentran refugiados en la comunidad zapatista San Pedro Polhó, del mismo municipio.

Avances

Padres de familia de los infantes dieron a conocer que, afortunadamente, maestros de la Zona X están levantando un censo, por lo que podrían iniciar clases en los próximos días. “Algunos no aparecen en el sistema, pero se está buscando solución para que los más 110 niños puedan acudir a clases”, informaron.

Manuel Gómez Velasco, representante de los desplazados de Santa Martha, en entrevista con la prensa, dijo que muchos niños que ya tienen más de 10 años no saben leer, porque no han asistido a clases desde su desplazamiento.

“Los maestros levantaron un censo, pero el problema es que los más grandes no aparecen en el sistema, únicamente aparecen como 70 menores, entre niñas y niños”, indicaron.

“Hay niños que no pueden inscribirse por la edad, porque algunos tienen hasta 10 y 12 años, y en el sistema no los aceptan, es más, no aparecen. Nosotros como desplazados queremos que los niños acudan a clases, ellos no tienen la culpa lo que está pasando”, denunciaron.

Los padres exigen a los tres niveles de gobierno atender este problema y que les manden más maestros para que sus hijos aprendan a leer.