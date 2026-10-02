Niños, prioridad en lucha contra cáncer

El doctor Rafael Heberto Guillén Villatoro, director del Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez (HEP) del IMSS-Bienestar, destacó la importancia de la construcción del nuevo Centro Estatal de Hemato-Oncología, que permitirá ampliar la capacidad de atención especializada para niñas, niños, adolescentes y adultos con cáncer.

Esto mediante infraestructura, equipamiento y servicios médicos de alta especialidad, para los chiapanecos como para la región.

“Para quienes trabajamos diariamente en la atención de pacientes con cáncer, este anuncio representa una gran satisfacción. Sabemos de la importancia de continuar fortaleciendo los servicios de salud en nuestro estado y de ampliar la infraestructura y las opciones de tratamiento disponibles”, dijo.

Explicó que el nuevo centro permitirá dar un paso importante en ese sentido, al incrementar la capacidad de atención y acercar más servicios de alta especialidad a niñas, niños, adolescentes y adultos con cáncer en Chiapas.

Señaló que la experiencia del Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez en la atención de pacientes con cáncer ha permitido identificar, a lo largo de los años, necesidades relacionadas con el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, la incorporación de nuevas tecnologías y la ampliación de los servicios especializados.

En este contexto, recordó que desde el HEP se impulsó un proyecto para fortalecer la atención hemato-oncológica pediátrica, que contemplaba, entre otras propuestas, la incorporación de un acelerador lineal con capacidad para brindar tratamiento tanto a infantes como adultos.

Estos planteamientos contribuyeron al desarrollo de una propuesta de mayor alcance, orientada a ampliar la atención oncológica en Chiapas.

“Este proyecto también recoge el esfuerzo y compromiso de muchos colaboradores del Hospital de Especialidades Pediátricas, quienes durante años han trabajado para mejorar la atención de nuestros pacientes e impulsaron propuestas para ampliar los servicios oncológicos”, dijo.