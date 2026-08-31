Niños reciben bendición de las mochilas

Como es tradición, en Berriozábal cientos de niñas, niños y jóvenes recibieron la tradicional bendición de las mochilas previo al inicio del nuevo ciclo escolar 2026-2027, durante las distintas celebraciones eucarísticas.

Decenas de familias acudieron a las misas para participar en la bendición, una costumbre que encomienda a los estudiantes en esta nueva etapa de su formación.

La actividad convocó a infantes y jóvenes que acompañados por sus padres, asistieron a misa para recibir el agua bendita. Al finalizar las celebraciones, los sacerdotes realizan la bendición de los objetos y piden por un ciclo escolar lleno de energías y bendiciones para todos los alumnos.

Propósito

Esta tradición forma parte de las actividades religiosas que acompañan a los estudiantes al comienzo de una nueva etapa, tiene como propósito bendecir los objetos que serán utilizados durante el año escolar.

En este sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica menciona que entre los sacramentales figuran las bendiciones de personas, objetos y lugares, lo que da sustento a esta práctica que motiva a la niñez en su preparación académica y pide sabiduría y fortaleza para los docentes.

En su mensaje dirigido a los alumnos, el presbítero Iber Manuel Gómez Cruz instó a cumplir con rigor sus tareas académicas y a mantener sólidos sus principios morales y espirituales durante su trayecto educativo.

La bendición de mochilas y artículos escolares se ha consolidado como una tradición en este municipio, donde la fe y la educación se unen para dar inicio a un nuevo ciclo con la esperanza de un año exitoso.