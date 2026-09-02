Niños sin clases por falta de maestros

Debido a la falta de docentes, niñas y niños de la comunidad de Chabán, municipio de Chilón, regresaron este lunes a sus hogares sin poder iniciar el nuevo ciclo escolar.

Los estudiantes acudieron a la escuela con la expectativa de reencontrarse con sus compañeros y comenzar sus actividades académicas; sin embargo, ante la ausencia de maestros, tuvieron que retirarse del lugar.

Padres de familia denunciaron que esta problemática ya había sido planteada de manera verbal ante la supervisión correspondiente y el jefe de sector, Agustín Alonso Abraham Herrera, en presencia del comité de padres de familia.

Ante esta situación solicitaron la intervención de las autoridades educativas para que se asignen los docentes que hacen falta y los menores puedan recibir clases de manera regular.

Las familias esperan que el problema sea atendido a la brevedad, ya que mientras en otras comunidades los estudiantes comenzaron sus actividades escolares, en Chabán el inicio del ciclo quedó marcado por la falta de maestros.