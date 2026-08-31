Niños y jóvenes claman por la paz

Niñas, niños y jóvenes del pueblo creyente de la parroquia de San Pedro y San Pablo de Chicomuselo, perteneciente a la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, realizaron una peregrinación por las calles de la localidad para pedir por la paz en sus comunidades, en los pueblos de Chiapas y en el mundo entero.

Durante la movilización, realizada este sábado, los participantes expresaron sus “sueños por una vida digna y en paz, libre de amenazas, intimidación y hostigamiento a sus familias”, mediante consignas y pancartas.

Los menores y jóvenes señalaron que aspiran a que se respeten plenamente sus derechos y que las familias y comunidades puedan vivir sin amenazas, hostigamiento, represiones ni mecanismos de control.

Deseos

Asimismo, manifestaron su deseo de contar con comunidades libres de alcoholismo y drogadicción, donde puedan salir a jugar y divertirse sin temor a ser víctimas de “levantones” o reclutamientos forzados.

Piden también el respeto al derecho a un medio ambiente sano, así como el rechazo a actividades mineras y megaproyectos.

Los participantes también pidieron justicia para las personas asesinadas y expresaron su esperanza de que quienes permanecen desaparecidos puedan regresar pronto con sus familias.

“Soñamos vivir en libertad, sin control, sin miedo. Soñamos la paz para el mundo entero. ¡Ni un niño, niña ni joven más desaparecido, asesinado, huérfano, reclutado ni criminalizado!”, expresaron.

Los participantes en la peregrinación invitaron a todas las mujeres y hombres a tomarse de las manos para trabajar y luchar por la paz.