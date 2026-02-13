Niveles del río Suchiate, un riesgo para la agricultura

Los niveles críticos que presenta el río Suchiate como consecuencia de la temporada de estiaje que apenas inicia pone en riesgo la producción agrícola y en particular los cultivos de plátano en este municipio fronterizo de la frontera sur y muchos mas de la costa chiapaneca, el río que sirve como límite natural entre México y Guatemala registra uno de sus niveles más críticos en los últimos cinco años, afirmó el director de Protección Civil municipal, Juan Antonio Ruiz Tino.

Expuso que luego de concluir la temporada de lluvia, y la ya prolongada ausencia de estos a lo que se suman las altas temperaturas han provocado que las corrientes de este afluente han disminuido de manera drástica, ya que en algunas partes apenas y alcanza entre los 30 y 50 centímetros de profundidad, muy por debajo de los parámetros de otros años.

Indicó que este descenso drástico de los niveles del afluente son alarmantes para estas fechas, toda vez que aún faltan los meses más críticos de la temporada de estiaje y el pronóstico no es nada alentador, por lo que el panorama es preocupante, sobre todo para el sector agrícola, ya que el canal de riego se verá afectado.

Expresó que los pronósticos no son nada alentadores en la zona, por lo que cultivos de plátano, maíz, papaya, entre otros, podrían estar en riesgo debido a la falta del vital líquido para los sistemas de riego, por lo que se mantiene en constante comunicación con los productores, a fin de prepararse para las próximas semanas.

“En algunas partes el río alcanza tirantes de aproximadamente 30 a 50 centímetros, niveles que están por muy abajo de los parámetros de otros años, y lo preocupante es que apenas estamos iniciando la temporada de estiaje, por lo que sin duda para marzo y abril la situación será complicada”, expuso.

Indicó que el nivel del afluente es tan bajo, que las personas han tenido que improvisar represas con costales de arena o meter maquinaria para contar con una buena profundidad para el paso de las bolsas que transportan personas y mercancías.

Mencionó que ante el descenso drástico del nivel del río Suchiate, algunas personas pasan de un país a otro caminando, ya que el agua les llega a las rodillas, cuando en temporada de lluvias el afluente supera hasta los tres metros de profundidad.