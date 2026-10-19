No a la simulación ni a los cacicazgos: Meneses

La paridad ha sido una lucha histórica de la izquierda en Chiapas y México para que las mujeres tengan pleno ejercicio de los cargos públicos, expuso María Elena Meneses Velasco, reconocida por su trayectoria en la lucha social en la entidad.

Erradicar cacicazgos

Meneses Velasco, quien en las últimas horas anunció su registro para representar la Coordinación Municipal del Comité de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Villa Las Rosas y buscar participar por la alcaldía en el proceso electoral 2027, reconoció el papel del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, para impulsar la paridad efectiva.

“Esto ha sido un largo caminar para terminar con los cacicazgos en el poder, para abrir el camino a las mujeres que cuentan con la capacidad pero hoy se nos abre, una verdadera oportunidad”, expresó.

En este sentido recordó lo que ocurre en Las Rosas, donde existe un cacicazgo en la presidencia municipal.

“Porque el pueblo lo ha pedido, he decidido registrarme para buscar la Coordinación Municipal del Comité de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Las Rosas. Vengo de izquierda, conozco a la gente, conozco a mi pueblo, porque confían y confío en un cambio para el municipio”, manifestó.

En este contexto precisó que en Las Rosas pretenden poner como presidenta municipal a Paola Vera, esposa de Jordán Orantes Rovirá, primo del actual alcalde Jesús Antonio Orantes Noriega.

“No podemos permitir que vuelvan “las Juanitas”, no estamos de acuerdo con la simulación ni con los cacicazgos, mucho menos que el poder sea heredado, porque hay mujeres del municipio, pinoltecas con capacidad, compromiso y libertad para ejercer un cargo público”, puntualizó.