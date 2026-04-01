No a mariscos en cajuela; temperatura podría llegar a 50 °C

Como parte de las acciones preventivas en estas vacaciones, el capacitador en Inocuidad Alimentaria de la Subdirección de Salud Ambiental, Eddy de Jesús Constantino Acuña, informó que tras pruebas realizadas de productos comprados y guardados en una cajuela de carro, se alcanzaron hasta 50 grados, una temperatura que facilita la descomposición.

Dentro de una nueva cultura de compra, explicó, no solo es importante ir con una morraleta, también se debe llevar un recipiente con hielo molido para garantizar la conservación del producto.

Trabajos preventivos

Las pruebas, refirió, se hicieron con un termómetro simple en una cajuela en Tuxtla Gutiérrez y el ambiente era de 35 grados; sin embargo, en cuestión de minutos esa parte del carro alcanzó los 50 grados.

Con lo antes señalado, enfatizó que dejar ahí lo comprado y llegar al destino en unos 20 minutos, facilita que el alimento pase a una etapa de descomposición, por eso es importante llevar una hielera.

Constantino Acuña comentó que a lo largo de ocho semanas hicieron trabajos preventivos, con la intención de cuidar la salud de las personas que consumen estos productos.

Lo importante, dijo, es que los mariscos o productos que se compran no rompan la cadena de hielo, toda vez que al exponerlo a las altas temperaturas se aligera el proceso para que se descompongan.

Sugerencia

Si las familias van a comprar mariscos en diversos establecimientos, lo primero que deben revisar es que no haya un mal olor, que los ojos del pescado estén saltones (que no se vean nubes blancas), que las agallas estén rojas, así como la textura de la piel, la cual no debe desprenderse con facilidad.

El capacitador explicó que en todo el estado hay verificadores sanitarios que han trabajado todo el tema de conciencia con mercados, restauranteros y con la población en general.

En esta temporada la temperatura juega un papel clave, por eso recomendó que todos los alimentos se mantengan en refrigeración entre cuatro o máximo siete grados, de lo contrario, los insumos quedan en una zona de riesgo.