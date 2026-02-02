No actualizan Inventario Forestal desde el 2013

Chiapas no actualiza su Inventario Forestal desde 2013, por lo que urge un trabajo a profundidad para conocer la dinámica de los recursos forestales y sus suelos, pero además para cumplir con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), explicó el presidente nacional electo de la Asociación Nacional de Profesionales de Resiliencia, Romeo Palacios.

El recientemente nombrado presidente nacional de la Asociación, explicó que el Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFyS) es el principal instrumento de política forestal en México, establecido por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y tiene por objetivo proporcionar información integral, actualizada y periódica sobre la ubicación, cantidad, características, dinámica y calidad de los recursos forestales y asociados, incluyendo suelos y ecosistemas.

Riesgos

Esta información no está actualizada en Chiapas desde 2013, por lo que este desfase de hasta 12 años representa un riesgo severo de afectaciones forestales, climáticas y medio ambientales.

Dijo que esta falta de información es riesgosa en el contexto de los recientes anuncios para México y Latinoamérica, ya que se advierte el 2026 como un año que romperá récords por altas temperaturas, por lo que habrá que estar atentos a esta condición debido a que los termómetros podrían superar hasta 45 grados y propiciar sequías extremas.

Este escenario junto a la falta de información de la dinámica forestal y de suelos representa un serio riesgo para Chiapas, el manejo de sus recursos y la población.

Es un trabajo, dijo, para el que desean estar atentas las instituciones y trabajar a marchas forzada para cumplir con este estudio que además es un mandato de Ley.

Llamado

Finamente dijo que Chiapas necesita posicionarse como punta de lanza en la prevención de riesgos, en particular ante la alerta de un 2026 que se avizora como uno de los más cálidos en la historia de la humanidad.